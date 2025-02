Ilrestodelcarlino.it - Alex Bonucchi, troppi misteri sulla morte: “Il Governo chieda spiegazioni”

Modena, 11 febbraio 2025 – “Nonostante le ripetute richieste della famiglia, finora non risultano riscontri concreti sull’attività diplomatica svolta dalle istituzioni italiane per fare chiarezzavicenda. Vogliamo sapere quali iniziative il Ministro intenda adottare per ottenere risposte chiare dalle autorità algerine sulle reali cause delladi”. Ancora una volta l’onorevole grillina Stefania Ascari – che da subito si è occupata della vicenda – interroga il Ministro degli affari Esteri e cooperazione Internazionale, Antonio Tajani per sapere se ilitaliano intenda richiedere ufficialmente “la restituzione degli organi trattenuti e la trasmissione di tutti i referti medico-legali eseguiti in Algeria”. Infatti, come noto la mamma della vittima ha denunciato come l’Algeria non abbia restituito gli organi del figlio: parliamo del 25enne di Nonantola, allenatore del Rolo, tecnico della Sacmi, morto folgorato nella piscina di un hotel in Algeria a gennaio del 2021 durante un viaggio di lavoro all’estero.