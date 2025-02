Tvzap.it - Alex Benedetti morto così: “Perché lo ha fatto”. Il retroscena da brividi

Social.a 53 anni: ilda, direttore di Virgin Radio, ècadendo dalla finestra del suo ufficio al sesto piano nel palazzo di via Turati che ospita le radio di Mediaset, vicino al consolato americano, nel centro di Milano. Il pm Francesca Crupi ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per poter far eseguire i necessari accertamenti agli agenti della Polizia di Stato, dispondendo anche l’autopsia. ( dopo le foto)Leggi anche: Dramma in Italia, addio alla star della radio: colleghi sconvoltiLeggi anche: Autobus precipita dal ponte in autostrada: decine di mortiLeggi anche: Scoppia un incendio in casa all’ora di pranzo: il dramma, è mortaLeggi anche: Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 3.7 poco faa 53 anni: ildaLe immagini delle telecamere di sicurezza, acquisite dagli inquirenti, come riportato da The social post, mostranoaprire la finestra del suo ufficio, al settimo piano del palazzo che ospita le radio del gruppo Mediaset, in via Turati, per poi lasciarsi cadere nel vuoto, precipitando in un cortile interno.