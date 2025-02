361magazine.com - Alex Benedetti, i tormenti dietro la morte del direttore di Virgin Radio

Oggi è stato ricordato anche da Carlo ContiDurante la consueta conferenza stampa, ilartistico e conduttore, Carlo Conti ha voluto ricordareBelli. Ildi, avrebbe dovuto essere presente a Sanremo 2025 ma ieri si è suicidato.53 anni, nato a Udine era stato recentemente truffato per dei lavori in un appartamento. Come spiega Corriere della Sera lo aveva raccontato lui stessi ad amici e colleghi.Per il momento, per la questura ci sono troppi pochi elementi., ieri 12 febbraio, si è lanciato dalla finestra del suo ufficio, dal settimo piano del palazzo in cui ha sede ladel gruppo Mediaset, a Milano, tra Via Turati e largo Donegani. Non ci sono dubbi sulla dinamica visto che le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto.Il Dj, nonostante i soccorsi immediati è morto sul colpo.