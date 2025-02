Ilfattoquotidiano.it - “Alex Benedetti era tormentato da una truffa economica”: disposta l’autopsia sul corpo del direttore di Virgin Radio

aveva raccontato di una disavventura diventata un tormento. Lavori di ristrutturazione da alcune decine di migliaia di euro in un appartamento che però si erano trasformati in una ‘’“. Questo è quel che avrebbero raccontato alla polizia amici e colleghi del dj edi, morto ieri, lunedì 10 febbraio, gettandosi dal settimo piano degli uffici di via Turati, in pieno centro a Milano. Ad ogni modo, come riporta il Corriere della Sera, per gli investigatori della questura è ancora troppo presto per avere la certezza sulle motivazioni che hanno spinto il 53enne a compiere il gesto.Che si tratti di sucidio però lo confermano le immagini delle telecamere del palazzo che ospita il network delledel gruppo Mediaset. Nei filmati, continua la fonte, “si vede il dj aprire la finestra del suo ufficio al settimo piano, scavalcare il davanzale e lasciarsi cadere nel vuoto, fino a un cortile interno”.