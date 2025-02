Iltempo.it - Alex Benedetti e la rabbia per essere stato "truffato". Le indagini sul suicidio

Il tragico, estremo gesto diripreso dalle videocamere di sicurezza del palazzo di va Turati a Milano. Il direttore di Virgin Radio apre la finestra del suo ufficio al settimo piano, scavalca il davanzale e si lascia cadere nel vuoto. Il corpo sarà trovato da un vigilante nel cortile interno alle 13.21. Indaga la Procura di Milano che ha disposto l'autopsia anche se non ci sono dubbi sulla dinamica ripresa dalle telecamere. Tuttavia si cerca di capire i motivi del gesto. In un primo momento si era parlato di un biglietto lasciato da- 53 anni, affermato dj, conduttore e dirigente radiofonico del gruppo Mediaset - ma si trattava di una cartolina di complimenti alla radio da parte di un ascoltatore. In questo scenario, il Corriere della sera racconta delle preoccupazioni che tormentavanoin relazione ad alcuni lavori di ristrutturazione in un suo appartamento.