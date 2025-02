Quotidiano.net - Albania Il governo rilancia

Serve una via d’uscita, anzi servono molte vie d’uscita. Propaganda a parte, il quadro politico per la premier registra una quantità intollerabile di vicoli ciechi. L’, per esempio. I sondaggi parlano chiaro: ormai la maggioranza degli italiani vede quello che doveva essere il fiore all’occhiello delcome un insensato spreco di soldi. Quei centri a qualcosa devono servire subito, prima dei pronunciamenti europei. Ecco perché prende corpo l’eventualità di un nuovo intervento normativo, stavolta non finalizzato a mettere in riga i magistrati, ma a trovare una destinazione d’uso per i centri fantasma di Gjader e Shengjin: l’ipotesi è convertirli da sedi di prima accoglienza in centri per il rimpatrio, destinati a ricevere migranti irregolari già presenti in Italia e destinatari di un decreto di espulsione.