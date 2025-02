Movieplayer.it - Alba Rohrwacher e il regista Christian Petzold premi alla carriera del Bolzano Film Festival Bozen 2025

Leggi su Movieplayer.it

Annunciate le celebrità che verranno onorate colmanifestazione altoatesina in programma dal 4 al 13 aprile. Ilha annunciato i suoid'onore, assegnati all'attricee al. I, in collaborazione con l'Azienda di Soggiorno di, saranno consegnati durante la 38° edizione della manifestazione, che si terrà dal 4 al 13 aprilesarà al centro di una mini retrospettiva: averranno proiettati trecon protagonista l'attrice, Hungry Hearts (2014) di Saverio Costanzo, Le occasioni dell'amore (2023) di Stéphane Brizé e Mi fanno male i capelli (2023) di Roberta Torre. Ilsarà anche l'occasione per celebrare il cinema .