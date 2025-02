Lanazione.it - Al via il corso trasversale “Salute globale: una prospettiva interdisciplinare”

Pisa, 11 febbraio 2025 - Al via il prossimo 26 febbraio il: una”, un perpensato per formare studiose/i e professioniste/i consapevoli e capaci di affrontare le sfide legate allaai diversi livelli della prevenzione e del controllo delle malattie. Per iscriversi c’è tempo fino al 21 febbraio (iscrizioni a questo link). I corsi trasversali dell’Università di Pisa sono insegnamenti su temi di interesse generale che, grazie al loro carattere multidisciplinare, possono essere inseriti nei piani di studio di diversi corsi di laurea. Questi corsi mirano a fornire agli studenti una formazione ampia e integrata, permettendo loro di acquisire competenze e conoscenze che vanno oltre la specificità del proprio peraccademico.