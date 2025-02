Iodonna.it - Al Cuoricini Corner dei Coma_Cose per i gadget, da "Damme da magnà" di Tony Effe per lo street food, alla Farmacia dell'amore di Clara per un consulto

Sanremo 2025 come il Fuorisalone (inteso come Salone del Mobile di Milano). Vale a dire una sorta di festival diffuso, con pop-up sparsi per la città in cui i cantanti creano il loro centro nevralgico, la loro estensione musicale, o semplicemente un luogo di accoglienza, dove mangiare, bere, divertirsi. O anche come vero proprio serviziocittadinanza. Sanremo 2025, di cosa parlano le canzoni dei Big in gara? X Leggi anche › Chiacchiere e polemiche: a Sanremo torna la notte fonda del “DopoFestival” Non è una novità, è la tendenza di Sanremo da un paio di anni.