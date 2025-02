Fanpage.it - Al Bano: “Escluso da Sanremo 25 perché non ho l’età. Amadeus mi fece una promessa, ma non l’ha rispettata”

Leggi su Fanpage.it

"Non mi hanno voluto al Festivalnon ho l'età. Ho mandato tre canzoni a Conti, volevo chiudere la mia carriera come concorrente", ha spiegato Al, che è stato escluso dai 29 Big in gara a2025. "miuna, ma non l'ha rispettata", ha poi aggiunto.