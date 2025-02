Lapresse.it - AI, Von der Leyen lancia piano Ue da 200 miliardi di euro di investimenti

La presidente della Commissionepea, Ursula von der, nel suo intervento al Summit d’azione sull’intelligenza artificiale a Parigi ha annunciato: “Oggi, posso annunciare con la nostra iniziativa InvestAI che possiamo aumentare di 50di. In tal modo puntiamo a mobilitare un totale di 200diperin IA inpa. Ci concentreremo sulle applicazioni industriali e mission-critical. Sarà la più grande partnership pubblico-privata al mondo per lo sviluppo di un’IA affidabile”. Il“Agiremo principalmente in due modi”, ha spiegato Von der, “innanzitutto, vogliamo accelerare l’innovazione. L’pa ha alcuni dei supercomputer pubblici più veloci al mondo. Ora li stiamo mettendo al servizio delle nostre migliori startup e scienziati. Così possono forgiare l’IA di cui abbiamo bisogno.