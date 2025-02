Secoloditalia.it - Ai, Usa e Regno Unito si sfilano dall’accordo globale. L’Ue accelera e mobilita 200 miliardi

Leggi su Secoloditalia.it

L’intelligenza artificiale è il nuovo terreno di scontro tra Stati Uniti ed Europa. Al verticesull’Ai di Parigi, il vicepresidente americano J.D. Vance lancia un monito agli alleati: la regolamentazione soffocante non è la strada giusta. Un attacco diretto all’Ai Act, la normativa europea entrata in vigore il primo febbraio, che impone vincoli stringenti alle aziende impegnate nella corsa all’innovazione tecnologica. Ma Bruxelles non arretra e difende la sua linea con fermezza la necessità di un’intelligenza artificiale «aperta, inclusiva ed etica», rimanendo compatta e aggregando intorno al documento finale 61 Paesi sui quasi cento partecipanti. Fra di loro c’è anche la Cina, ma non ci sono Stati Uniti e. Il piano è «un passo in avanti importante per l’Europa, che passa dalla definizione delle regole allazione delle risorse per sviluppare un proprio ecosistema di intelligenza artificiale», ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.