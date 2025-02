Repubblica.it - AI Summit di Parigi, Sam Altman ha detto che OpenAI non è in vendita

In un’intervista esclusiva rilasciata ad Axios, in seguito alla proposta di Elon Musk di acquisire l’azienda che ha creato ChatGpt,ha ribadito che l’offerta del CEO di Tesla e SpaceX non sarà presa in considerazione