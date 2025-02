Juventusnews24.com - Aghemo esalta Kolo Muani: «È il grande trascinatore, già un punto di riferimento per la Juve. Thiago Motta punta su di lui per sfatare un tabù»

di RedazionentusNews24su: ecco le dichiarazioni dell’inviato di Sky Sport sull’attaccante francese verso-PSVA poche ore da-PSV, a Sky Sport Paoloha presentato così il match di Champions League. Le sue parole.– «è ilin questo momento, undiin attacco. Lantus cerca anche con lui di vincere tre partite consecutive per la prima volta in stagione. I bianconeri dovranno far sentire la loro voce grossa già all’andata in uno Stadium tutto esaurito. Sono ancora a caccia del filotto di tre vittorie consecutive in stagione e staseraforte sul francese per cercare di infrangere questo».Leggi suntusnews24.com