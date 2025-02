Ilfogliettone.it - Aggressioni ai docenti, verso una nuova stretta: l’arresto in flagranza per gli assalitori

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha proposto una misura forte per contrastare il crescente fenomeno delleai danni del personale scolastico:indi reato per chi commette atti violenti contro insegnanti e operatori delle scuole. La proposta arriva in seguito all’ennesimo episodio di violenza, questa volta avvenuto a Casarano, nel Leccese, dove un professore di un istituto superiore è stato minacciato e aggredito per aver messo delle note disciplinari a un alunno.Secondo quanto riportato nella denuncia presentata ai Carabinieri, l’alunno, dopo aver ricevuto la sanzione, avrebbe chiamato il padre dicendogli: “Vieni a spaccare la faccia al professore”. Poco dopo, il genitore e il fratello maggiore dello studente si sono presentati a scuola, minacciando il docente e costringendolo a rifugiarsi in un bagno per sfuggire all’aggressione.