Notizie.com - Aggiornamento WhatsApp, arriva la funzione per foto e video tanto attesa dagli utenti

Leggi su Notizie.com

È in fase di sviluppo un nuovoche porterà una particolare novità per gliche amano condividere: tutto quello che c’è da sapere.continua ad aggiornarsi per rendere migliore l’esperienza degliche, ormai da tempo, hanno superato la soglia dei 2 miliardi a livello globale. Gli sviluppatori, nel corso di questi anni, hanno introdotto sempre più funzionalità che hanno reso l’applicazione di messaggistica istantanea tra le più scaricate e utilizzate al mondo.laper(Notizie.com)In queste settimane, sembra che il gruppo Meta stia lavorando per lanciare un nuovoche è stato già reso disponibile per i fruitori della versione beta della piattaforma.