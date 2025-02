Quifinanza.it - Agevolazioni fiscali in agricoltura per vertical farm e colture idroponiche

Leggi su Quifinanza.it

I tempi cambiano e l’si adegua, anche per quanto riguarda il Fisco: il Dlgs 192/2024, entrato in vigore lo scorso 31 dicembre, introducendo la riforma dei redditi agrari, garantisceanche per pratiche dismart, quali ile le.La prima locuzione si riferisce alle tecniche di coltivazione che, anziché estendersi in orizzontale, vengono applicate indoor e ine all’interno di apposite strutture, le, appunto; la seconda definizione si riferisce alla coltivazione delle piante fuori dalla terra, in contenitori adatti e con tecniche che permettono di irrorare di nutrienti le radici.Il reddito agricoloLe imprese agricole godono di unatà differente rispetto alle altre attività, dal momento che la tassazione avviene in base ai redditi fondiari, reddito dominicale e reddito agrario, e non in base al reddito effettivo.