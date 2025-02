Lanazione.it - Adolescente denuncia: violentata dal nonno quando era bambina

Arezzo, 11 febbraio 2025 – Hato di essere stata sottoposta a violenza dalera ancora, oggi 14enne racconta la sua storia che approda, dopo indagini, davanti al gup del Tribunale di Arezzo. La vicenda vede sul banco degli imputati un 80enne per il quale, durante l'udienza preliminare davanti al giudice Claudio Lara, è stata chiesta da parte del legale difensore una perizia per capire se l'anziano sia in grado di sostenere il processo in aula oppure no. L'uomo si troverebbe infatti, come rappresentato dal legale, in condizioni di salute precarie.