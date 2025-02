Lanazione.it - Addio a Giuseppe Mazzucchi. Era uno dei ’fratelli Cristo’

, conosciuto come uno dei, è scomparso a 70 anni. Non c’è seravezzino che non conosca la sua storia, fatta di un passato turbolento, di problemi con la giustizia e di comportamenti decisamente sopra le righe: ma la sua vita si è conclusa in modo quasi romantico, dopo un crollo avvenuto nell’estate 2023 con la scomparsa del fratello Mauro con cui aveva un rapporto simbiotico. Originari di Stazzema, i fratelli Cristo abitavano in Ceragiola. Era stato proprio, già con problematiche mentali, a trovare privo di vita in casa l’adorato fratello Mauro: da lì la discesa ancor più negli inferi con un’abitazione lasciata nel degrado e la perdita di ogni orientamento.era sempre seduto al ponte di ingresso di Seravezza, a torso nudo anche in inverno e spesso aveva atteggiamenti oltre la norma.