Adani: «Il pareggio del Napoli non è da buttar via, il lavoro di Conte necessita di tappe»

Al podcast Viva El Futbol Leleha commentato la prestazione delcontro l’Udinese; il match è terminato 1-1.: «Ildelnon è davia, ildidi»«ha trovato un ambiente cheva di un intervento diforte, cultura, dedizione. secondo me c’era un gap generale che lui doveva colmare con le sue idee e la sua passione. Si è giocato tanto anche nell’anno in cui è stato fermo;si è preparato molto guardando il calcio estero, andando oltre alcuni luoghi comuni che ci sono in Italia. Tutto questo per dar forza alla scelta che ha fatto di allenare il. Ha ripetuto tante volte la parola “straordinario”, dando merito all’Udinese; quella partita è stata una tappa del. Ha subìto perché l’Udinese ha attaccato fino alla fine.