Adani critico: «La Juventus non ha meritato di vincere a Como, la strada non è quella. Se porti a casa così le partite…»

Daniele Adani sulla Juventus: il commento dopo la vittoria dei bianconeri contro il Como. Ecco che cosa ha detto

Daniele Adani, a Viva El Futbol, ha analizzato la vittoria per 2-1 della Juventus contro il Como.

LE PAROLE – «Il percorso deve passare da ciò che in Italia spesso banalizziamo. Se tu meriti e vinci, significa che hai giocato meglio dell'altra squadra. Se tu vinci senza meritare, come accaduto contro il Como, allora l'idea passa in secondo piano. La Juve non ha meritato di vincere contro il Como. Anche se ha vinto giocando male, ma non è la strada che si sta cercando».