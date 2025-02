Acilia beccato con la marijuana in casa | in manette pusher 66enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 febbraio 2025 – I Carabinieri della Stazione Romahanno arrestato ungravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso di un mirato servizio volto al contrasto del traffico di stupefacenti nel territorio, i Carabinieri sono giunti presso l’abitazione dell’uomo, già noto per precedenti reati di droga, per eseguire una perquisizione domiciliare. Alla domanda se l’uomo detenesse sostanze proibite, ilconfermava mostrando loro diversi barattoli metallici e vasi di vetro.Nel corso delle verifiche, i Carabinieri accertavano che all’interno erano occultati circa 400 g di. Rinvenuta anche una lampada ultravioletta di grosse dimensioni e altri contenitori vuoti, verosimilmente utilizzati per stipare altra sostanza stupefacente.