Achille Lauro ha portato sul palco di Sanremo 2025 un look Dolce&Gabbana ispirato ai grandi divi del passato

Se si pensa adal Festival di, la prima cosa che viene in mente sono iincredibili che il cantante hasuldell'Ariston nel corso delle sue tre partecipazioni al festival (più una in veste di super ospite, ovviamente). Difficile dimenticare ilda David Bowie o la maschera di perle, così come la tutina super attillata o la mantella ispirata al San Francesco di Giotto. Insomma, le aspettative per questo ritorno aerano alte e, per non deludere,ha scelto di andare sul sicuro affidandosi a Domenico Dolce e Stefano Gabbana.Luigi&IangoDolce&Gabbana vestirà infattiper tutte le serate del festival in un progetto nato «dalla necessità di trovare l'essenza dell’essere artista e dell’immagine nell’archetipo delsmo stesso, utilizzando stilemi che hanno codici ben precisi e riconoscibili, provenienti da chi ha creato il concetto di “smo” e l’hafino ai nostri giorni», ha raccontato il brand.