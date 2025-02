Quotidiano.net - Achille Lauro e l’infanzia difficile: “La mia famiglia era scioccante”

Unsenza dubbio cresciuto, cambiato. Uncon una maggiore consapevolezza della direzione che intende prendere, ma anche unche torna sul palco del Teatro Ariston dopo un bagno di folla che non aveva mai avuto: il suo ruolo da giudice di X Factor, insieme a Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli, lo ha messo sotto i riflettori per tre mesi portandolo di fatto nelle case di milioni di italiani. Il cantautore e performer romano porta al Festival di Sanremo 2025 la canzone ‘Incoscienti giovani’. Nel corso degli anni la sua storia ha fatto molto discutere, soprattutto per l’alone di mistero che si era creato attorno alla sua. Se è vero che il padre è un noto magistrato e docente universitario, è altrettanto reale che il rapporto tra loro non sia mai stato idilliaco.