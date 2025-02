Vanityfair.it - Achille Lauro a Sanremo 2025, in anteprima i gioielli da sogno che indosserà sul palco

Leggi su Vanityfair.it

Suldell'Ariston l'artista abbinerà ai suoi outfit griffati Dolce & Gabbana ifirmati Damiani. Lontani i tempi in cui ogni suo apparizione faceva scalpore, orasi rinnova anche nel look perché, dice, «sento che questo è il momento giusto per esprimere un altro me»