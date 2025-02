Internews24.com - Acerbi, il difensore mostra la stoffa del campione in Inter Fiorentina. Le pagelle dei quotidiani

di Redazioneè l’occasione per dire di sapere ancora il fatto suo e ilnon se lo fa ripetere. Ledeifinisce 2-1, i nerazzurri ribaltano il risultato di giovedì 6 febbraio e tornano a vincere portandosi a -1 dal Napoli; adesso la vetta è più vicina che mai. Nella serata di San Siro segna il più atteso e forse il più criticato, Arnautovic che mette la parola ‘fine’ alla gara. Il posticipo del lunedì però fa registrare anche il ritorno in campo di, ildopo un lungo stop rimediato contro il Verona lo scorso novembre e che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per circa due mesi e mezzo torna ruggire.ladele didi poter ancora dire la sua, ottima la marcatura su Kean che questa volta non incide come al Franchi.