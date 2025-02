Inter-news.it - Acerbi, 80 giorni di stop e non sentirli: lui la vera nota lieta di Inter-Fiorentina!

Leggi su Inter-news.it

La prestazione di Francescoinannulla ogni preoccupazione nerazzurra. Il rientro dall’infortunio del difensore italiano ha dell’incredibile, per una serie di motivi.AND GO – Uno dei più grandi combattenti della squadra di Simone Inzaghi ritorna in campo dopo circa 80di assenza e diventa una delle migliori notizie da appuntare dopo. Francesco, in grande spolvero, dimostra a tutti di sapere ancora fare il suo mestiere ma, soprattutto, di saperlo fare bene. Il difensore nerazzurro negli ultimi mesi – quasi tre – è stato tormentato da un infortunio alla coscia e a successive ricadute, che hanno impensierito e non poco l’ambiente nerazzurro. Oltre a lasciare Inzaghi senza il centrale difensivo titolare, infatti, la lunga assenza diha fatto nascere una serie di lecitirogativi.