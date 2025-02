Fanpage.it - Accusato di violenza sessuale, fu assolto perché la donna “in 20 secondi poteva dire di no”: di nuovo a processo

Leggi su Fanpage.it

Und'appello per Raffaele Meola, denunciato nel 2018 dalla ex hostess Barbara D’Astolto che si era rivolta a lui per un consulto di lavoro: per i giudici non aveva esercitatodal momento che "in 20" la vittima si sarebbe anche "potuta dileguare"