Tg24.sky.it - Accosta in corsia d'emergenza, muore investito da due tir

Leggi su Tg24.sky.it

Un giovane di 29 anni è morto la scorsa notte a Bologna, travolto da due mezzi pesanti sulla carreggiata Sud della A14 all'altezza di San Lazzaro. Da una prima ricostruzione della Polstrada, l'auto su cui viaggiava insieme a un familiare hato verso mezzanotte sulladiperché il ragazzo non si sentiva bene: poco dopo essere sceso dal lato passeggero è stato, sulla secondadi marcia e per cause ancora da chiarire, da due autotreni. Il medico del 118 intervenuto sul posto ha potuto solo constatare il decesso del 29enne, che era della provincia di Ancona.