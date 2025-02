Ilfattoquotidiano.it - Accosta in autostrada a Bologna in corsia di emergenza. Poi due tir lo investono: morto un 29enne

Era a bordo dell’auto insieme a un suo famigliare, che hato verso mezzanotte sulladiperché il ragazzo diceva di non sentirsi bene: poco dopo essere sceso dal lato passeggero è stato investito, sulla secondadi marcia e per cause ancora da chiarire, da due autotreni. La vittima è un giovane di 29 anni, che èla scorsa notte a, travolto da due mezzi pesanti sulla carreggiata Sud della A14 all’altezza di San Lazzaro. Il medico del 118 intervenuto sul posto ha potuto solo constatare il decesso del, che era della provincia di Ancona.(immagine d’archivio)L'articoloinindi. Poi due tir lounproviene da Il Fatto Quotidiano.