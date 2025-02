Abruzzo24ore.tv - Accordo tra Università Abruzzesi: Opportunità di Tirocinio per Migliaia di Studenti!

Chieti - Una nuova intesa tra gli ateneipermette aglidi accedere a tirocini qualificanti, unendo risorse accademiche e aziendali per il futuro professionale. Il Progetto Eurema segna una svolta importante per gli, grazie a una nuova convenzione firmata tra gli atenei della regione. L'iniziativa punta a rafforzare lediper gliuniversitari, offrendo loro la possibilità di entrare in contatto con il mondo del lavoro e di sviluppare competenze pratiche in settori chiave. L’obiettivo è quello di favorire l'integrazione tra formazione accademica e realtà professionali, facilitando l’ingresso deglinel mercato del lavoro. L'coinvolge ledi L'Aquila, Teramo, e Chieti-Pescara, unendo le forze per creare una rete di collaborazioni con le imprese e le istituzioni locali.