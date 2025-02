Ilrestodelcarlino.it - “Accendere le luci sul futuro del Navile”

Bologna, 11 febbraio 2025 – Trigari, lei ha parlato di “un’occasione unica” per uno dei corsi d’acqua più storici di Bologna. “Un evento tremendo come l’alluvione può diventare, appunto, un’occasione. Un’occasione perfinalmente lesuldel canale e valorizzare tutta la zona, riprendendo le sue radici e il contesto culturale”. Mauro Trigari (nella foto) è il portavoce del comitato ‘Salviamo il’. È lui l’ospite della puntata di oggi del nostro podcast gratuito ‘Il Resto di Bologna’, da ascoltare sul nostro sito e sulle principali piattaforme di riproduzione (Spotify, Apple, Google podcast), per raccontare non solo la storia, ma anche ildel canale. Con un appello a Comune e Regione. Negli anni ilè stato trascurato? “Sicuramente. Gli eventi del 2023 e del 2024 hanno rimesso sotto la lente una via d’acqua che era stata abbandonata per decenni, se non con un intervento fatto nel 2019 grazie al ministero dell’Ambiente che ha dato un milione e mezzo di euro poi gestiti dalla Regione per una prima bonifica: già allora era un finanziamento che serviva per il rischio idrogeologico”.