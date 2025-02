Ilfattoquotidiano.it - Abusi nella ginnastica, il procuratore Rossetti rimosso dopo le intercettazioni sul processo a Emanuela Maccarani

Sul sito web della FederazioneItaliana non risulta occupata la carica dicapo, il numero uno degli organi di giustizia, quello che può essere definito come il “pubblico ministero sportivo”. La Commissione Federale di Garanzia ha sollevato dal suo incarico l’avvocato Michele, capo della Procura Federale della FederazioneItaliana (Fgi). La decisione dell’organo che tutela l’autonomia e l’indipendenza degli organi di giustizia, quindi della stessa procura federale, è figlia delper glisulle Farfalle che aveva coinvolto la direttrice tecnica.Come riporta il Corriere della Sera, la rimozione di– che sarebbe dovuto rimanere in carica fino al 30 giugno – è avvenuta per “violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza e grave negligenza nell’espletamento delle funzioni”.