Lanazione.it - Abusava del figlio e filmava le violenze: madre condannata a quattro anni e dieci mesi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 febbraio 2025 –di reclusione per violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. È la condanna inflitta dal gip del tribunale di Firenze Piergiorgio Ponticelli a una donna ultra cinquantenne accusata di aver abusato deldi 11e ripreso gli atti sessuali con il cellulare. Il pm Alessandro Piscitelli aveva chiesto una pena più severa: 7. I genitori si erano separati nel 2021, ilviveva con la mamma e trascorreva qualche weekend con il padre. In occasione di un incontro, il piccolo ha chiesto al babbo di riparargli il cellulare. L'uomo, sfogliando le applicazioni per risolvere il problema, secondo l'accusa, ha scoperto nel telefono un book con le immagini. L'uomo ha denunciato la ex moglie ed è stata aperta un'inchiesta.