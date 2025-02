Unlimitednews.it - A Shiffrin e Johnson l’oro iridato nella combinata a squadre

Leggi su Unlimitednews.it

SAALBACH (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Medaglia d’oro al team Usa 1prima, storica,femminile dei Mondiali di sci alpino, in scena a Saalbach, in Austria. A trionfare dopo le prove in discesa e in slalom speciale sono state Mikaela(all’ottavo oro) e Breezy(alla seconda medaglia iridata di fila, dopo il successo in discesa). Medaglia d’argento per la Svizzera 1 di Lara Gut-Behrami e Wendy Holdener, staccate di 39 centesimi dalle statunitensi. Bronzo per l’Austria 3 di Stephanie Venier e Katharina Truppe (a 53 centesimi dal duo).Ottava piazza per l’Italia 3 di Nadia Delago e Marta Rossetti (+ 0?93); quattordicesimo posto invece per Elena Curtoni e Martina Peterlini (+ 2?14).Eliminate infine Laura Pirovano e Giorgia Collomb, con quest’ultima uscita di scena durante la prova di slalom.