A scuola con 14 bombe carta a processo un 15enne di Lecce | Le vendeva ai compagni per Halloween

Si preparava alla festa dicon un carico di esplosivo nello zaino undiora finito a. Lo studente di un liceo della città salentina aveva portato 14: era pronto per venderle agli altri studenti, proprio in vista dei festeggiamenti di. Come racconta Repubblica, il gip del Tribunale dei minori diha disposto il giudizio immediato per il ragazzo, dopo che era stato arrestato lo scorso 9 novembre. L’udienza è fissata per il 9 maggio.La speranza della messa alla provaNei prossimi giorni, la difesa dello studente potrebbe presentare una richiesta di messa alla prova. Il ragazzo potrebbe quindi svolgere attività di volontariato per alcuni mesi, evitando così di sporcare la sua fedina penale, sempre che il percorso di riabilitazione finisca senza intoppi.