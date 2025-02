Lookdavip.tgcom24.it - A Sanremo “sfilano” i cantanti: i look sul green carpet inaugurale

Inizia la sfilata. pardon, il Festival di. Però, in fondo, idei protagonisti catalizzano l’attenzione, affollando chat e social. Chi veste chi? Chi indossa cosa? La curiosità è tanta. La parola chiave nell’edizione 2025 sembra essere “osare”, almeno a giudicare dagli outfit deisul, appuntamento fisso che va in scena di fronte all’Ariston la sera della vigilia. Ecco le loro mise.In pelliccia GaiaPelliccia sì, purché sia vistosa. E’ questo il diktat suldel Festival di. L’altra caratteristica? L’eco-fur è d’obbligo. Total white per Gaia, con un abito stracciato MM6 Maison Margiela e un cappotto con strascico Luis de Javier: anche i sandali sono ricoperti di pelo. Tony Effe si prende la scena: petto nudo, capospalla appariscente The Attico, tatuaggi e il collo ingioiellato con le maxi collane Tiffany&Co.