A Roma c’è un ponte inglese | fai attenzione qui il senso di marcia è invertito

Avete mai sentito parlare del Ponte Palatino anche conosciuto come il pontedi? Costruito nella seconda metà dell’Ottocento, esso serviva da collegamento tra una zona e l’altra dopo che il ponte precedente, Ponte Emilio o Rotto, era stato distrutto. La sua peculiarità è che qui ildi. Scopriamo tutti i dettagli.Ponte: la storia del Ponte PalatinoEra il 1886 quando l’ingegnere Angelo Vescovali, in collaborazione con una ditta belga specializzata in ponti di ferro, costruì il ponte Palatino conosciuto come ponteper il suodi. Lungo poco più di 155 metri e largo 19, unisce il lungotevere dei Pierleoni a quello degli Alberteschi.LEGGI ANCHE:– Aesiste una strada dove c’è sempre vento: il mistero del diavolo proprio in questa piazzaQuando si parla del ponte Palatino si fa riferimento anche ad una vecchia consuetudine che oggi non viene più messa in atto: la “partita a rocci” o “sassaiola”.