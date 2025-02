Metropolitanmagazine.it - A Palermo nella notte una maxi operazione antimafia: 180 arresti, colpita al cuore Cosa Nostra

Sono 183 le ordinanze eseguite dai carabinieri del Nucleo operativo del comando provinciale. Ilblitzdiha colpito alla mafia, che ha cercato di ricompattarsi senza troppo clamore, ma sempre mantenendo il controllo ferreo della città. L’ha invece messo in manette vecchi e nuovi boss, per un totale di 180. Le forze dell’ordine si sono dette commosse ed esultanti al termine dell’.Blitz, gravi danni aIl procuratore diMaurizio de Lucia ha commentato l’. “continua a esercitare il suo fascino in certi ambienti, come le borgate in cui i giovani hanno alternative di vita limitate e si identificano in rappresentazioni di potenza di cui ancora gode la mafia. Nell’indagine di oggi sono coinvolti moltissimi giovani e su questi dobbiamo essere particolarmente attenti.