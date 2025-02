Napolitoday.it - A Napoli spunta la pagella del ministro Valditara: "Bocciato"

Leggi su Napolitoday.it

Nella notte èta in alcune strade diladeldell'Istruzione Giuseppecon un giudizio in calce: "". Non si tratta di un documento originale, ma di una provocazione del collettivo Kaos: "Se lo scopo dellaè quello di restituire una valutazione.