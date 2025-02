A Napoli il 18 e il 19 febbraio torna HospitalitySud il salone dedicato all’hotellerie e all’extralberghiero

Leggi su Ildenaro.it

Alla Stazione marittima di, martedì 18 e mercoledì 19, si svolge la sesta edizione di, “occasione di incontro professionale con titolari, manager, impiegati e consulenti di hotel, resort, dimore storiche, agriturismi, villaggi, camping, bed & breakfast, affittacamere, case vacanza per le aziende che si occupano di forniture e di servizi”. .“La scelta dirende protagonista la capitale del Mezzogiorno – spiega Ugo Picarelli, fondatore della rassegna – in considerazione dell’ampio bacino di operatori presenti sul territorio non solo cittadino ma anche provinciale, basti pensare a Sorrento, Ischia, Capri, le aree dei Campi Flegrei e vesuviane. Essere alla Stazione Marittima, poi, eccellenza per il congressuale e gli spazi espositivi grazie al prezioso lavoro del suo concessionario, la Kidea srl, significa la location migliore anche in termini di accessibilità, sia per la recente apertura della Stazione Municipio, fermata delle linee 1 e 6 della metropolitana, che per l’adiacente molo Beverello, arrivo e partenza dalle e per le Isole del Golfo.