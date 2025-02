Lanazione.it - A Firenze chiusura definitiva per un minimarket in centro

, 11 febbraio 2025 - Un, in, è stato chiuso in viaper aver violato l'ordine di sospensione dell’attività di vendita. Il provvedimento, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è stato notificato dalla polizia municipale: il locale in questione è stato trovato aperto nonostante avesse a suo carico due stop di 15 giorni ciascuno perché trovato più volte a vendere alcolici dopo le 21. Durante i controlli le pattuglie avevano anche scoperto che il titolare straniero, nel periodo di Natale, era rientrato nel paese di origine lasciando la gestione dell’attività a un connazionale privo di documenti e non in regola con le norme sull’immigrazione. Per questo l’uomo, viene ancora spiegato dal Comune, è stato denunciato alla procura per impiego di personale straniero irregolare.