Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist combinata a squadre femminile Mondiali Saalbach, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Nella giornata odierna a(Austria) riprendono i2025 di scidopo una giornata di stacco: inla nuovissima, che scatterà con la manche di discesa alle ore 10.00, poi ci sarà la manche di slalom con l’inversione dei pettorali alle ore 13.15.Nel complesso le coppie al via saranno 26, in rappresentanza di 11 Paesi: sono tre le coppie azzurre al via di questa nuova gara iridata, ovvero Laura Pirovano/Giorgia Collomb (Italia 1), Elena Curtoni/Martina Peterlini (Italia 2), e Nicol Delago/Marta Rossetti (Italia 3).Guarda idi scisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer ladei2025 di scila diretta tv sarà affidata in chiaro a Rai Sport e per gli abbonati su Eurosport 1, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.