Quotidiano.net - A che ora inizia la prima serata di Sanremo 2025 e quando finisce

Leggi su Quotidiano.net

, 11 febbraio- Il teatro Ariston è pronto ad aprire le sue porte al 75° Festival di: questa sera andrà in onda, come sempre in diretta, ladella kermesse che vedrà salire sul palco tutti e 29 gli artisti in gara. La competizionegià da subito: ad esprimersi saranno televoto, sala stampa e giuria delle radio, e a fineconosceremo le cinque canzoni temporaneamente meglio classificate (ma non in ordine di piazzamento, per mantenere la suspense). Festivalnella foto teatro Ariston 75mo Festival della Canzone Italiana, Green Carpet dei cantanti in gara Teatro Ariston -(IM) 10-02-foto Roberto Garavaglia/agenzia Aldo Liverani sas Gli ospiti diper: ecco il divo Damiano. Operazione nostalgia con Venditti Ma a che ora (e dove) sintonizzarsi? L'appuntamento è alle 20.