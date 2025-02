Bergamonews.it - A Berbenno posa di due pietre di inciampo e consegna medaglie d’onore

. Domenica 16 febbraio, a, avrà luogo la cerimonia didellee didelled’. Queste ultime fanno parte di un progetto monumentale europeo che ha l’obiettivo di tenere viva la memoria di tutti i deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti che non hanno fatto ritorno alle loro case.Su questi piccoli blocchi di pietra ricoperti di ottone – veri e propri pezzi di memoria -, se ne ricorda il nome, l’anno di nascita, la data dell’arresto, il giorno e il luogo di deportazione e di morte. In un mosaico di memoria che in Europa è costituito da oltre 70.000d’aggiungerà due tessere, dedicate a due suoi cittadini: Arcangelo Todeschini ed Ernesto Todeschini.Il programma prevede: alle 8.45, presso Ca’ Previtali (Via Fratelli Calvi, 26), ladella pietra d’dedicata ad Arcangelo Todeschini, nato nel 1923, arrestato l’8 settembre 1943, deportato nel 1944 a Stablack e assassinato il 12 aprile 1945 a Königsberg (odierna Kaliningrad).