Ilfattoquotidiano.it - 2040, come ne usciremo? Il Pianeta sarà ancora vivo, ma sempre diseguale. Il futuro che ci aspetta in un libro a più voci

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

: non c’è stato il collasso che parte del mondo ambientalista paventava. Le energie rinnovabili hanno sostituito quelle fossili, la curva delle emissioni non cresce piùprima. Il mondo, però, resta profondamente, con i Paesi poveripiù sfruttati, i dati su ondate di calore e alluvioni occultati e il rischio che pure le fragili conquiste vengano spazzate via. È un esercizio di immaginazione quello contenuto nelcollettivone(Bompiani) a cura del giornalista e scrittore Fabio Deotto, con contributi di Francesca Coin, Meehan Crist, Sergio del Molino, Claudia Durastanti, Omar El Akkad, Vincenzo Latronico, Chigozie Obioma, Angela Saini. Un quadro in cui è dipinto unnon lontano, per spronarci ad agire là dove si vedono con chiarezza zone oscure.