"130 milioni ai giornali." Von der Leyen, un nuovo scandalo travolge la Ue che segreta tutto. Cosa sta succedendo

Il Fatto Quotidiano ha lanciato una vera e propria bomba, smascherando un altroeuropeo che vede coinvolta la presidente della Commissione Ue Ursula von dere la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola. Loriguarda l’elargizione di ben 130di Euro a diversi media di diversi Stati prima delle elezioni europee di giugno scorso. Fondi Ue, dunque, spesi per avere “buona stampa“? Questa è l’accusa mossa dal quotidiano diretto da Marco Travaglio in un approfondito articolo di Ivo Caizzi. Scrive ilsta: “È stato usato un particolare metodo amministrativo che, secondo i vertici Ue, consentirebbe di mantenere il segreto sui singoli pagamenti e sulle testate percettrici“. Di fatto, dunque, c’è il segreto e non si possono conoscere i nomi delle testate beneficiarie di queste somme e i relativi importi.