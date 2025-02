‘112 day’ a Bergamo oltre 334mila chiamate in un anno | 5 secondi per salvare una vita

Leggi su Bergamonews.it

L’11 febbraio è il 112 day, il Numero Unico di Emergenza che smista leal 118, ai carabinieri, alla polizia e ai vigili del fuoco.In occasione di questa ricorrenza, l’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (Areu) ha diffuso i numeri del servizio. La centrale operativa diè a Varese. Nel 2024 sono arrivate 334.121, con picchi a luglio (33.687) e agosto (31.656).Nel corso dell’ultimo, le centrali della Lombardia hricevuto in totale 4.916.450, di queste ne sono state inoltrate agli Enti di competenza 2.348.262 con in testa l’emergenza sanitaria e, a seguire, i carabinieri.“Misuriamo l’efficacia del 112 su due fattori fondamentali – spiega il direttore generale di Areu, Massimo Lombardo -: la capacità di filtrare lenon appropriate, endo che entrino nel circuito di emergenza, e la rapidità nell’inoltrare quelle realmente urgenti.