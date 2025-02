Lanazione.it - 11 febbraio, inizia oggi il Festival di Sanremo: sapete che in realtà nacque a Viareggio?

Firenze, 112025 - Ogni anno, mentre asi accendono i riflettori deldella Canzone Italiana, asi riapre il libro dei ricordi e delle recriminazioni. È difficile non pensare a come, nel Dopoguerra, proprio la città del Carnevale abbia ospitato per due edizioni la kermesse musicale prima di lasciarsela sfuggire. A raccontare quell’occasione perduta contribuiscono i documenti e le testimonianze di chi visse da vicino quella vicenda: un intreccio di scelte e intuizioni, ma anche di sviste ed errori che avrebbero cambiato per sempre il destino di due celebri località. Ildella Canzone Italiana di, che andò in scena in estate per due edizioni, nel 1948 e nel 1949, fu un’autentica rivelazione. L’ideale, partorita da Sergio Bernardini e Aldo Valleroni, era semplice ma geniale: una rassegna di canzoni inedite che potesse coinvolgere tutta la città, con la partecipazione di orchestre, interpreti di talento e la trasmissione in diretta radio.