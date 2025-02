Abruzzo24ore.tv - 100.000 Euro in gioco: Scopri chi ha vinto la Lotteria degli Scontrini in Abruzzo!

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Un fortunato residente dell’Aquilano haun premio da 100.000grazie alla, facendo registrare il suo acquisto. Ecco cosa è accaduto. Lacontinua a regalare emozioni in tutto il paese e, questa volta, la fortuna ha baciato un cittadino dell’Aquilano, che haun premio significativo da 100.000. Questo straordinario successo arriva in un momento cruciale per il concorso, che ha lo scopo di incentivare l’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili e contrastare l’evasione fiscale. La modalità dellaprevede che ogni acquisto effettuato con pagamento elettronico sia associato a un codice, che può portare a premi considerevoli. Nell’ambito del mese di febbraio 2025, il fortunato vincitore si è aggiudicato una cifra che non solo celebra la sua buona sorte, ma sottolinea anche la crescente adesione dei consumatori italiani all'iniziativa.